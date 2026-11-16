«Bilibili Gaming» يتوج بطلا في لعبة «League of Legends»

تُوّج فريق «Bilibili Gaming» الصيني بلقب بطولة العالم للعبة «League of Legends» لعام 2026، بعد تفوقه على فريق «Gen.G» الكوري بنتيجة 3ـ1 في المواجهة النهائية.

وجاء تتويج الفريق بعد سلسلة من المواجهات القوية، إذ نجح في تجاوز أربعة فرق كورية جنوبية خلال الأدوار الإقصائية، وهي «Dplus KIA» و«T1» و«Gen.G» إلى جانب «Hanwha Life Esports» في مرحلة سابقة، ليحسم اللقب العالمي الأول في تاريخه، ويُعيد كأس البطولة إلى الصين للمرة الأولى منذ تتويج فريق «EDward Gaming» عام 2021.

وشهد النهائي تقدم «Gen.G» أولًا بعد فوزه بالمباراة الافتتاحية، قبل أن يعود «Bilibili Gaming» ويحسم المباريات الثلاث التالية تواليًا، وينهي المواجهة بنتيجة 3ـ1، فيما حصل لاعب الفريق «Knight» على جائزة أفضل لاعب في النهائي «Finals MVP»، تقديرًا لأدائه خلال المواجهة.

ونُظمت بطولة العالم 2026 بمشاركة 19 فريقًا من مختلف المناطق التنافسية، واستضافت منافساتها عدة مدن أمريكية، قبل أن تختتم بالنهائي في صالة «Barclays Center» في بروكلين، المدينة الأمريكية.