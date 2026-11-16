كأس ديفيز.. دافيدوفيتش ينسحب من تشكيلة إسبانيا

يغيب الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش، لاعب التنس، عن مشاركة بلاده في دور الثمانية ​من بطولة كأس ديفيز لكرة المضرب، المقررة نوفمبر الجاري، بعدما أنهى موسمه مبكرًا ليمنح الأولوية لتعافيه بدنيًا، استعدادًا لموسم 2027.

وأعلن دافيدوفيتش قرار الانسحاب من صفوف المنتخب الإسباني، الإثنين، عبر منشور بثّه في حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «إكس»، جاء فيه: «لم يكن ​الموسم الجاري سهلًا ‌بدنيًا، وأجبرتني الإصابات على التوقف عدة ‌مرات، لا يزال جسدي بحاجة إلى مزيد من الوقت للتعافي قبل أن أتمكن من المنافسة مرة أخرى».

واختير دافيدوفيتش ضمن تشكيلة إسبانيا التي تضم ‌كارلوس ألكاراز، رافائيل خودار، ​بيدرو ‌مارتينيز، ⁠مارسيل ​جرانويرس، ودانييل ميريدا، الذي سُجل بدلًا منه، للمشاركة في ⁠دور الثمانية في البطولة.

وعانى اللاعب الإسباني المصنف 16 عالميًا من إصابة في الظهر أجبرته على الغياب مدة شهرين، قبل أن يعود ليتوج ببطولة تشنجدو ⁠المفتوحة سبتمبر الماضي.

وفاز ‌دافيدوفيتش ببطولة شنغهاي للأساتذة أكتوبر الماضي أيضًا، وهو اللقب الثالث في مسيرته.

⁠وتلعب مباريات دور الثمانية لكأس ديفيز على الملاعب الصلبة المغلقة في ملعب «سوبر تنس أرينا» في بولونيا الإيطالية، في الفترة من 24 إلى 29 نوفمبر الجاري.

وتلتقي إسبانيا مع النمسا في دور الثمانية، وتواجه إيطاليا، حاملة اللقب، كوريا الجنوبية، ​وتلعب التشيك ​أمام كندا، وتلتقي بريطانيا مع ألمانيا.