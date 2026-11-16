محزري يعاني من تمزق.. وينتظر الأشعة

ينتظر الإسباني خوان خيمينيز، طبيب الهلال، نتائج فحوصات نهائية بالأشعة يخضع لها محمد محزري، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، مساء الإثنين، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر، أن الفحوصات المبدئية التي أجراها محزري، بيّنت تعرضه إلى تمزق من الدرجة الثانية، على أن يحتاج فترة علاج وتأهيل تتراوح بين 10 إلى 21 يومًا.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن محزري الذي اضطر اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي، إلى إبعاده عن معسكر الأخضر في الدوحة العاصمة القطرية بسبب الإصابة، سيخضع الإثنين لكشف بالأشعة لدى أحد المستشفيات الخاصة في الرياض.

وتعرض محزري «24 عامًا» إلى الإصابة في تدريبات الأخضر في المعسكر الخارجي الجاري في الدوحة، وتم استبعاده من القائمة التي حققت الفوز تجريبيًا 3ـ2 على المنتخب الكوري الجنوبي، الجمعة الماضي.