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حصة أخيرة

2026.11.16 | 04:05 pm
انتظم لاعبو منتخب ويلز الأول لكرة القدم، الإثنين، بحصة تدريبية أخيرة، وذلك قبل مواجهة المنتخب البرتغالي، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية (رويترز)
حصة أخيرة

حصة أخيرة

حصة أخيرة

حصة أخيرة

حصة أخيرة

حصة أخيرة