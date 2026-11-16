حصة أخيرة

انتظم لاعبو منتخب ويلز الأول لكرة القدم، الإثنين، بحصة تدريبية أخيرة، وذلك قبل مواجهة المنتخب البرتغالي، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية (رويترز)