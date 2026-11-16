اتحاد الأندية الأوروبية يشكو «يويفا»

قدم اتحاد الأندية الأوروبية «ECA» شكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية، الإثنين، زاعمًا أن مذكرة التفاهم المبرمة بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» ومنظمة ​الأندية الأوروبية تنتهك لوائح المنافسة الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وادعى اتحاد الأندية الأوروبية أن الاتفاقية تنتهك المادتين 101 و102 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي.

ويؤكد اتحاد الأندية الأوروبية أن اعتراف «يويفا» بمنظمة الأندية الأوروبية باعتبارها الممثل الوحيد للأندية في جميع أنحاء القارة يستبعد مئات الأندية الصغيرة من القرارات الإدارية الرئيسة، بما في ذلك توزيع الإيرادات وجدولة المباريات وهيكل المسابقات.

وقال دينيس جوداتشيتش، ‌الأمين العام ‌لاتحاد الأندية الأوروبية: «تحتكر منظمة ​واحدة ‌هذا ⁠التفويض نيابة ​عن ⁠جميع الأندية الأوروبية، بينما لا تتمتع معظم الأندية بصوت فعال فيها، نطلب من المفوضية الأوروبية دراسة ما إذا كان ذلك متوافقًا مع قانون الاتحاد الأوروبي».

وتم توقيع المذكرة في الأصل 2023، ومددت لاحقًا في 2024 لتستمر حتى 2033.

وحاليًا، تُرشح ⁠منظمة الأندية الأوروبية 16 من أصل 20 ‌عضوًا في لجنة مسابقات الأندية ‌التابعة لـ«يويفا»، والتي تراجع التغييرات المقترحة على ​الجوانب الرئيسة لإدارة مسابقات الأندية ‌في القارة.

ويختار «يويفا» ثلاثة أعضاء من لجنته التنفيذية، إضافة إلى ممثل واحد عن منظمة بطولات الدوري الأوروبية، التي تمثل 53 مسابقة محلية في كافة أنحاء القارة، كما ترشح منظمة الأندية الأوروبية عضوين في اللجنة التنفيذية لـ«يويفا».

ووافقت منظمة الأندية الأوروبية على إصلاحاتها الخاصة ‌بالحوكمة سبتمبر الماضي، ووسعت مجلس إداراتها ليضم 33 عضوًا، منها خمسة إلى سبعة مقاعد ⁠مخصصة لممثلي ⁠الأندية الأعضاء.

ويتمتع أعضاء مجلس الإدارة بحق التصويت، لكن لم يوضح كيف يجري اختيار المقاعد المتبقية.

وأعلن اتحاد الأندية الأوروبية أنه منفتح على مناقشة هذه المسألة مع «يويفا»، في ظل سعيه إلى إجراء تغييرات ملزمة وعملية على مذكرة التفاهم.

ويتكون اتحاد الأندية ​الأوروبية من 138 ناديًا عضوًا في 22 دولة، وتأسس 2023 بهدف تعزيز نظام كرة قدم عادل ومستدام ومتوازن.