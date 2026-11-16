الغنام يدشن رحلة التأهيل في «دار النصر»

دشن سلطان الغنام، ظهير أيمن فريق النصر الأول لكرة القدم، الإثنين، أولى جلساته العلاجية بالعيادة الطبية في «دار النصر» بالرياض، ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل الخاص قبل عودته، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن الجهاز الطبي في القطب العاصمي بقيادة البرتغالي كارلوس ميجيل، خصص ساعتين يوميًا من الـ 02:00 ظهرًا حتى الـ 04:00 عصرًا، يستكمل فيها الغنام «32 عامًا» برنامجه التاهيلي.

وكان الغنام أنهى المرحلتين الأولى والثانية، عقب إجرائه عملية جراحية في الرباط المتصالب الأمامي، في الدوحة، وتجاوز المرحلة الثالثة، التي اعتمدت على الجري وتقوية عضلة الركبة المصابة، وفق البرنامج المعد له من الطبيب المعالج بمركز «سبيتار».

وسبق للغنام أن أجرى عملية جراحية في الركبة، بمركز «سبيتار»، 17 يونيو الماضي، على يد الدكتور بيتر فيردونك.

وتعرَّض الغنام للإصابة في نهائي بطولة كأس آسيا 2 أمام جامبا أوساكا الياباني، الذي تُوِّج باللقب بعد فوزه 1ـ0 على النصر، في 16 مايو الماضي على ملعب «الأول بارك» في الرياض، ونُقِل على إثرها للعلاج قبل أن يعود ويستكمل اللقاء.

وانضمَّ اللاعب إلى القطب العاصمي صيف 2018 قادمًا من النادي الفيصلي لمدة خمسة مواسم، وفي أكتوبر 2023 مدَّدت إدارة النادي عقده حتى 2028.

ولعب الغنام بالقميص الأصفر 292 مباراةً، سجَّل خلالها 14 هدفًا وصنع 42، وفي الموسم الماضي شارك في 45 مباراة بمجموع دقائق 2441، ولم يسجل أي هدف، بينما صنع هدفين، ونال خمس بطاقات صفراء.