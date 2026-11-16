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«مهد».. قوة وسرعة

2026.11.16 | 04:28 pm
تعزز أكاديمية «مهد» الرياضية، تدريبات مواهب كرة القدم مواليد 2014، وصنع الفارق ما بين تمارين القوة والسرعة ضمن تمارين الإعداد البدني وتطوير القدرات الحركية وتعزيز القوة والتوازن (المركز الإعلامي ـ «مهد»)
«مهد».. قوة وسرعة

«مهد».. قوة وسرعة

«مهد».. قوة وسرعة

«مهد».. قوة وسرعة