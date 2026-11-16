«مهد».. قوة وسرعة

تعزز أكاديمية «مهد» الرياضية، تدريبات مواهب كرة القدم مواليد 2014، وصنع الفارق ما بين تمارين القوة والسرعة ضمن تمارين الإعداد البدني وتطوير القدرات الحركية وتعزيز القوة والتوازن (المركز الإعلامي ـ «مهد»)