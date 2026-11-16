نيوم يستقبل حجي بعد غياب 50 يوما

شارك علاء حجي، لاعب وسط فريق نيوم الأول لكرة القدم، في التدريبات الجماعية للمرة الأولى بعد فترة غياب نحو 50 يومًا.

وعاد إلى التدريبات بعد تعرضه للإصابة مع المنتخب السعودي ضد عُمان في «خليجي27» في 26 سبتمبر الماضي، وفق حساب النادي الرسمي على منصة «إكس»، الإثنين.

وأعلن نيوم جاهزية حجي استعدادًا لمواجهة الدحيل القطري 24 نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الرابعة لبطولة أندية دوري أبطال الخليج، التي تسبق مباراة الاتحاد في الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي بثلاثة أيام.

وخضع حجي «30 عامًا»، لفترة تأهيل بمركز «سبيتار» في الدوحة العاصمة القطرية، تحت إشراف الجهاز الطبي في المنتخب السعودي، بعد إصابته أمام عُمان، في دور المجموعات بتمزق وتمدد في الركبة.

وشارك حجي مع فريقه الموسم الجاري في 7 مباريات خلال جميع المسابقات، سجل هدفًا واحدًا، ولم يصنع، ونال بطاقتين صفراوين، وحمراء واحدة، وغاب بسبب الإصابة أمام الحزم والاتفاق والنصر وأبها والدرعية «دوريًا».