دوبارديو يتراجع عن استئناف حكم الاعتداء الجنسي

أعلن الممثل الفرنسي جيرار دوبارديو، الإثنين، تراجعه عن استئناف الحكم الصادر بحقه في قضية الاعتداء جنسيًا على امرأتين خلال تصوير فيلم عام 2021، ما يجعل الحكم بالسجن 18 شهرًا مع وقف التنفيذ الصادر بحقه في مايو 2025 نهائيًا.

وكتب الممثل في بيان تلقته وكالة «فرانس برس»، قبيل بدء الجلسة التي افتُتحت عند الـ 09:00 صباحًا «08:00 ت غ» «إنّ القضاء قال كلمته، وقد تمّت إدانتي.. أتقبل ذلك وأتحمل مسؤولية هذا الحكم»، مقدّمًا «اعتذارًا عميقًا وصادقًا» لكل من «تأثّر» بهذه القضية.

كما أعلن المدعي العام وأطراف الادعاء المدني تنازلهم عن الاستئناف في مستهل الجلسة.

وقال النجم السينمائي «لطالما احتميت خلال التصوير بالاستفزاز والفكاهة الفجة»، مقرًّا بأن أحاديثه وبعض تصرّفاته خلّفت آثارًا وتبعات «لا سيما عندما تصدر عن شخصية وازنة مثلي».

وأكد أنه لم يقصد يومًا «إيذاء النساء» اللاتي تعامل معهنّ، مضيفًا أنه «أدرك أن النوايا لا تغيّر من وقع الأذى». وتابع إن «الإجراءات القضائية تترك آثارًا مؤذية فينا».

واستأنف دوبارديو قرار إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمتي الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الممثلة شارلوت أرنو ومن المقرر صدور القرار في 26 نوفمبر الجاري.