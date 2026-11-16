دونيس يترقب.. ولاعبو الشرقية يعودون برا

ينتظر اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، نتائج فحوصات جناحه سلطان مندش بعد تدريب، الإثنين، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأعلن الاتحاد السعودي للعبة مغادرة مندش التدريب، الذي جرى على ملعب نادي الإرسال، إثر «شعوره بآلامٍ في العضلة الخلفية للفخذ»، ستضطره إلى الخضوع، الإثنين، لفحوصات طبية من أجل تقييم الإصابة قبل مواجهة أوزبكستان التجريبية، الثلاثاء، في ختام معسكر «الأخضر» الإعدادي الجاري في الدوحة، العاصمة القطرية.

ويُتمُّ المنتخب تحضيراته لتجريبية، الثلاثاء، عبر حصةٍ تدريبيةٍ، في الـ 06:30 من مساء الإثنين على ملعب الإرسال، سيُتاح لوسائل الإعلام متابعة دقائقها الـ 15 الأولى.

وعلى غرار المباراة الماضية التي كسبها الأخضر 3ـ2 أمام كوريا الجنوبية، الجمعة الماضي، ضمن برنامج المعسكر، تُجرى مواجهة أوزبكستان على ملعب جاسم بن حمد، الخاص بنادي السد.

من جهة أخرى، أوضح المصدر ذاته، أن إدارة المنتخب أنهت كافة الترتيبات الخاصة بمغادرة لاعبي الأخضر مباشرة عقب تجريبية أوزبكستان الثلاثاء.

ويعود لاعبو أندية الرياض عبر طائرة خاصة، فيما يغادر لاعبو فرق المنطقة الشرقية برًّا، بينما يصل بقية اللاعبين عبر رحلات طيران مناسبة لهم إلى مناطقهم.