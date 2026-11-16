أمير تبوك يلتقي رئيس نيوم التنفيذي

التقى الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة، الإثنين، هاشم داغستاني، بمناسبة توليه مهام عمله رئيسًا تنفيذيًا لنادي نيوم.

ورحب الأمير فهد بن سلطان خلال اللقاء بالرئيس التنفيذي لنادي نيوم، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهام عمله، مطلعًا على خطط النادي المستقبلية.

وأثنى الأمير فهد بن سلطان على جهود إدارة نادي نيوم وعملها الذي أسهم في تحقيق المستويات المتميزة خلال مشاركة فريق كرة القدم في الاستحقاقات المحلية والدولية، مؤكدًا على أهمية مواكبة التطور الكبير الذي تشهده الرياضة السعودية في مختلف المجالات.

ونوه الأمير فهد بن سلطان بما يحظى به قطاع الرياضة السعودية، من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لنيوم عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على ما يحظى به النادي والقطاع الرياضي بالمنطقة من دعم واهتمام، مؤكدًا حرصه على مواصلة العمل لتحقيق تطلعات النادي وتعزيز حضوره الرياضي.