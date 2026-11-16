«الكلاسيكو».. نفاد 22 ألف تذكرة

نفدت 22 ألف تذكرة لمواجهة «الكلاسيكو» بين فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أمام ضيفه النصر، التي تلعب الجمعة المقبل، في «مؤجلة» الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وذكر المصدر ذاته، أنه بيع نحو 12 ألف تذكرة، الإثنين، من التذاكر المخصصة للجماهير، فيما ذهبت 10 آلاف إلى التذاكر الموسمية، ورعاة النادي.

وبين المصدر، أن قيمة التذاكر تراوحت ما بين 25 ريالًا الى 60 ريالًا، علمًا أن البيع مستمر في منصة «ويبوك» حتى قبل موعد المباراة بـ 24 ساعة.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، الذي سيحتضن المباراة، أكثر من 62.000 مقعد.

وكانت مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الإماراتي في نهائي «خليجي 27» في 27 أكتوبر الماضي، سجلت رقمًا قياسيًا بعدد الحضور الجماهيري في الملعب الذي وصل إلى 62.827 متفرجًا.