«أصدقاء اللاعبين» تحتفي بالمنجزات وتلتقي النجوم

نظمت جمعية «أصدقاء لاعبي كرة القدم»، لقاءً مع لاعبي كرة القدم السابقين، في مدينة الرياض، لتعزيز التواصل، ومناقشة أوضاع كرة القدم السعودية، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

وتضمن اللقاء استعراض أبرز منجزات الجمعية وبرامجها وخدماتها المقدمة للاعبين السابقين وأسرهم، والاحتفاء بحصولها على جائزتين عربيتين في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة لعام 2026م، بتحقيق المركز الأول في فئة المشاريع الاجتماعية، والمركز الثاني في فئة الشراكة والتعاون، وتتويج الجمعية ضمن أهم 70 علامة سعودية في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

وأوضح في بيان، الإثنين، فهيد الدوسري، الأمين العام للجمعية، أن اللقاءات تتيح للاعبين السابقين تجديد التواصل مع زملائهم واستعادة الذكريات التي جمعتهم في الملاعب، مشيرًا إلى حرص الجمعية برئاسة ماجد عبد الله، على استمرار هذه اللقاءات والاستفادة من مقترحات اللاعبين في تطوير البرامج والخدمات المقدمة لهم ولأسرهم.