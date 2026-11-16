السنغال تلامس التأهل برباعية السودان.. ولوبي يصنع

اقترب المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم من حسم تأهله إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027، بفوزه 4ـ2 على مضيفه السوداني، في مباراة جمعتهما، الإثنين، على ملعب مدينة جوبا، عاصمة جنوب السودان، لحساب الجولة الرابعة من عاشر مجموعات التصفيات.

وجلس الثلاثي السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع الهلال، وموري دياو، حارس مرمى الشباب، وكلايتون دياندي، جناح الدرعية، على مقاعد البدلاء دون مشاركة، فيما لعب مواطنهم مالانج سار، مدافع نيوم، المباراة كاملة، ودخل زميلهم ديون لوبي، لاعب وسط الاتحاد، بديلًا في الدقيقة 77، وصنع الهدف الثالث بتمريرة طويلة.

وتقدم السنغاليون بهدفين سجلهما نيكولاس جاكسون، رأس الحربة، والحاج مالك ضيوف، الظهير الأيسر، في الدقيقتين 4 و22.

واستطاع السودان إدراك التعادل عن طريق الجزولي نوح، وصلاح الدين عادل، لاعبي الوسط، في الدقيقتين 52 و75.

وفيما كان المنتخب السوداني يبحث عن إكمال العودة والفوز، تلقت شباكه هدفًا سنغاليًا في الدقيقة 87 بتوقيع الجناح باتي مبوب، وتبعه آخر بواسطة المهاجم بول ميندي مع بداية الوقت بدل الضائع، ليحسم «أسود التيرانجا» اللقاء.

وتجبر الظروف الراهنة في السودان المنتخب الملقب بـ «صقور الجديان» على اللعب خارج أرضه في مدينة جوبا.

ورفع الفوز رصيد السنغال إلى 10 نقاط، وواصلت احتلال الصدارة، أمام موزمبيق صاحبة النقاط الأربع، والسودان وإثيوبيا المتساويتين بثلاث نقاط.

وتتواجه موزمبيق مع إثيوبيا، الثلاثاء، لحساب الجولة ذاتها في محاولة لتعزيز حظوظهما في التأهل.

وإذا فازت موزمبيق، ستضمن السنغال تأهلها قبل جولتين من النهاية، لاستحالة وصول رصيد إثيوبيا والسودان إلى أكثر من 9 نقاط.