فيديو آل الشيخ.. 6 ملايين مشاهدة والنجوم يتفاعلون

حقق فيديو بثّه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أكثر من 6.2 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة فقط.

ويظهر في الفيديو كوكبة من نجوم الفن والرياضة والإعلام والثقافة وهم يدوّنون رسائل شخصية دافئة في كتاب خاص.

بدأت قصة الكتاب من فكرة مبتكرة قدمتها المصورة الخاصة بالمستشار تركي آل الشيخ، بعد أن كتب تغريدة قال فيها: «بدأت أنسى»، أرادت أن تربطه بمحبيه وذوي العلاقة المميزة معه عبر إصدار يجمع مواقف شخصية حقيقية عايشوها معه.

وقع الكتاب شخصيات بارزة على رأسها الأمير عبد الله بن مساعد وشقيقه الأمير عبد الرحمن بن مساعد والأمير سعود بن عبد الله، إضافة إلى ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة.

ومن الإعلام وقّع عليه عبد الرحمن الراشد والوليد بن إبراهيم والزميل بتال القوس رئيس التحرير.

أما من الوسط الرياضي، فزيّن الكتاب توقيعات أساطير مثل ماجد عبد الله وسامي الجابر وياسر القحطاني، إلى جانب نجوم الملاكمة العالميين.

وفي الوسط الفني، سجّل محمد عبده حضوره وناصر القصبي ورابح صقر، إضافة إلى نجوم من لبنان ومصر وسوريا والخليج والمغرب العربي.

وتفاعل مع الفيديو عدد من النجوم بكلمات معبّرة، أبرزها الفنان خالد عبد الرحمن الذي قال: «أحببتك ودعوت لك في ظهر الغيب، وأسأل الله أن أراك دائمًا متوهجًا بالصحة والعافية والعطاء المثمر».

وكتبت الفنانة أسماء المنور: «كل كلمات المحبة والشكر قليلة في حقك، مقارنة بما تقدمه للفن والثقافة ليس فقط في العالم العربي... عطاؤكم وصل للعالم بأسره. الله يحفظك».

أما ياسر القحطاني فأكد أن هذه المشاعر الصادقة ليست إلا نتيجة لدعم آل الشيخ المتواصل، وكتب: «مشاعر صادقة تحاول رد ولو القليل مما قدمته... كنت ولا زلت أبو ناصر أكبر الداعمين لأبناء وبنات السعودية، ولياسر شخصيًا وما أوفيك حقك دائمًا».

وختمت الفنانة لطيفة التونسية بقولها: «والله لو في كل بلد عربي هنالك أبو ناصر لكان الفن العربي في قمة ازدهاره وتقدمه... ربنا يحفظك ويحافظ عليك ويحفظ السعودية قيادة وشعبًا».