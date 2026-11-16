مرسيليا يخسر إيمرسون

خسر فريق مرسيليا الفرنسي الأول لكرة القدم، خدمات إيمرسون بالميري الظهير الأيسر بضعة أسابيع بسبب إصابة في ركبته اليسرى.

وأوضح بيان للنادي، الإثنين، أن لاعبه الإيطالي خضع لعملية تنظير ناجحة للركبة اليسرى. وسيعود إلى المنافسات خلال بضعة أسابيع.

ويُعد إيمرسون«32 عامًا» أحد الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب برونو جينيزيو، وتعرض للإصابة خلال المباراة التي فاز بها مرسيليا على تولوز في الأول من نوفمبر.

وحل بدلًا من إيمرسون السويسري أوليسيس جارسيا، الذي عوضه أيضًا في المباراتين التاليتين أمام باير ليفركوزن الألماني في دوري الأبطال، ولانس محليًا.