الكاميرون تلامس نهائيات أمم إفريقيا

اقترب المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم من التأهل إلى نهائيات بطولة أمم إفريقيا 2027 بفوزه، الإثنين، على مضيفه الناميبي بثلاثية نظيفة، لحساب الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السابعة للتصفيات.

وبهذه النتيجة عززت الكاميرون صدارتها للمجموعة السابعة برصيد 10 نقاط، ومن المرجح أن تشق طريقها إلى النهائيات إذا فشلت الكونغو برازفيل في الفوز على ضيفتها جزر القمر، الثلاثاء، وذلك قبل جولتين من نهاية المنافسات.

وعلى الملعب الوطني في جابورون العاصمة البوتسوانية، تقدمت الكاميرون بنتيجة 1ـ0 في الشوط الأول بواسطة محمدو ناجيدا «12».

وضاعفت ريان فوسو النتيجة بعد دقيقة من دخوله «58» مستفيدًا من تمريرة القائد برايان مبويمو. وأضاف زميله البديل سعيدو أليوم الهدف الثالث «71».

وهذه هي المباراة الثانية تواليًا التي تحافظ فيها الكاميرون على نظافة شباكها. أما ناميبيا فتلقت خسارتها الثالثة بالتصفيات وتجمد رصيدها عند ثلاث نقاط بالمركز الثالث، لكن تبقى حظوظها قائمة في التأهل.

أبوبكر ناجيدا من الكاميرون يحتفل بهدف مع زملائه خلال تصفيات كأس الأمم أفريقيا 2027 المباراة بين ناميبيا والكاميرون في بوتسوانا