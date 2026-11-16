5 هزموا الأوزبك.. والجوهر ورينارد المدربان الأنجح

يُعدُّ ناصر الجوهر والفرنسي هيرفي رينارد أنجح مدربي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام أوزبكستان بتحقيق كلٍّ منهما انتصارين على «الذئاب البيضاء» التي تواجه «الصقور الخُضر»، مساء الثلاثاء، في مباراةٍ تجريبيةٍ تستضيفها الدوحة، عاصمة قطر.

ولعِب المنتخب السعودي 12 مباراةً ضد نظيره الأوزبكي، قاده فيها ثمانية مدربين، انتصر خمسةٌ منهم، وهم البرازيلي دوس أنجوس، والأرجنتيني جابرييل كالديرون، والبرتغالي جوزيه بيسيرو، فضلًا عن الجوهر، ورينارد.

وفاز الجوهر على الأوزبك 5ـ0 خلال كأس آسيا 2000، و4ـ0 في تصفيات كأس العالم 2010. وتغلّب رينارد على المنتخب ذاته 3ـ2 و3ـ0 في تصفيات مونديال 2022.

وضَمِن المنتخبُ تأهُّلَه إلى مونديال 2006 عندما هزم أوزبكستان 3ـ0 تحت قيادة كالديرون. وخلال كأس آسيا 2007، فاز 2ـ1 على المنافس ذاته مع أنجوس.

وفي مباراةٍ تجريبيةٍ، عام 2010، قاد بيسيرو «الصقور الخُضر» إلى ترويض «الذئاب البيضاء» بأربعة أهدافٍ دون ردٍّ.

ومع المدربِين البرازيلي إيفو ورتمان، والروماني كوزمين أولاريو، والهولندي جيرهارد فاندرليم، خسِر المنتخب ثلاث مبارياتٍ من الأوزبك، كما خسِر منهم مع أنجوس، وتعادل معهم مع كالديرون.

وأول مواجهةٍ بين المنتخبين تعود إلى عام 1994 ضمن دورة الألعاب الآسيوية، وخسِرها «الأخضر» 1ـ4 مع ورتمان.

وفي إطار منافسات كأس آسيا 2004، أسفرت مواجهة المنتخبين عن فوز الأوزبك 1ـ0 على لاعبي فاندرليم. وتحت قيادة أنجوس، خسِر المنتخب 0ـ3 من المنافس ذاته، خلال تصفيات مونديال 2010.

ومع أورلايو، خسِر المنتخب 1ـ3 من أوزبكستان ضمن كأس آسيا 2015.

وعلى ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، يلتقي المنتخبان، الثلاثاء، في مباراةٍ تجريبيةٍ، تندرج تحت استعدادات كل طرفٍ للاستحقاقات المقبلة.