ديالو ينافس إنفانتينو على رئاسة «فيفا»

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الإثنين، أن فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي للعبة، سيترشَّح لرئاسة الهيئة الدولية «فيفا» في انتخابات مارس المقبل بدعمٍ من الاتحادات الأعضاء الممثَّلة في لجنته التنفيذية.

ويواجه السويسري جياني إنفانتينو، الذي سيسعى لولايةٍ رابعةٍ، معارضةً واسعة النطاق منذ محاولته التي أطلقها في يوليو، وتراجع عنها لاحقًا لإدخال مستثمرين من القطاع الخاص في كيانٍ تجاري جديدٍ تابعٍ للاتحاد الدولي يمتلك حقوقًا مرتبطةً بمسابقاتٍ، تشمل كأس العالم.

وذكر «يويفا» في بيانٍ: «في اجتماعٍ عُقد اليوم، وترأسه ألكسندر تشيفرين، دعت الاتحادات الوطنية الممثَّلة في اللجنة التنفيذية فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي، للترشُّح في انتخابات رئاسة فيفا، مارس 2027، وتعهدت بالإجماع بتقديم دعمها الكامل».

وقَبِلَ ديالو «63 عامًا» الدعوة للترشُّح، ومن المقرَّر أن تصدِّق اللجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي رسميًّا على ترشيحه في اجتماعها، الثلاثاء.

وأوضح الاتحاد الأوروبي، أنه في ظل المخاوف الجادة بشأن توجُّه «فيفا»، دعت الأعضاء إلى تجديد الوحدة والثقة داخل مجتمع كرة القدم العالمي.

وترأس ديالو الاتحاد الفرنسي في 2023. وتولى المسؤولية في البداية بصورةٍ مؤقتةٍ عقب استقالة نويل لو جرايت، ثم انتُخب بعد خمسة أشهر، ليشغل المنصب حتى نهاية 2024.