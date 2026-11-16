الخلود يختبر جاهزية الشباب.. وعودة الهمامي

يخوض فريق الشباب الأول لكرة القدم مباراةً تجريبيةً ضد الخلود، مساء الثلاثاء، في سياق تحضيرات الطرفين لما بعد فترة التوقف الجارية.

واستعدادًا للمباراة، التي يحتضنها رديف ملعب النادي، خاض «الليوث»، عصر الإثنين، حصةً تدريبيةً، ركَّزت على النواحي الفنية، مع رفع المعدلات اللياقية، حسبما أفادت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

ويسعى المدرب الألماني توماس ليتش، من خلال التجريبية، إلى الوقوف على مدى جاهزية فريقه، ومنح فرص مشاركةٍ لعديدٍ من اللاعبين.

في سياقٍ متصلٍ، حضر الجناح همام الهمامي إلى مقر النادي العاصمي، الإثنين، بعدما أتمَّ برنامجه التأهيلي في قطر، الذي بدأ في مركز «سبيتار» للطب الرياضي، واكتمل داخل المعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي الأول.

وسيعاين الجهاز الطبي لنادي الشباب حالة اللاعب للوقوف على جاهزيته البدنية، قبل إعادته إلى التدريبات الجماعية.

وقبل فترة التوقف، المخصصة للمباريات الدولية، احتل «الليوث» المركز الـ 10 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 14 نقطة.