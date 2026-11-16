نيفيش: جيسوس يعرفني.. ونريد طي صفحة رونالدو

تحدَّث البرتغالي روبن نيفيش، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، عن استعادة جاهزيته البدنية، وعلاقته الجيدة بمواطنه جورجي جيسوس، مدرب المنتخب، كما تطرَّق إلى مرحلة ما بعد الاعتزال الدولي للنجم التاريخي كريستيانو رونالدو، مؤكدًا امتلاك «برازيل أوروبا» القادة القادرين على تحمُّل المسؤولية ومساعدة زملائهم.

وجاءت تصريحاته، التي أوردتها صحيفة «Record» البرتغالية، خلال مؤتمرٍ صحافي عُقِدَ، الإثنين، قبل مواجهة ويلز، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وقال نيفيش، الذي أبعدته الإصابة عن مباراة الهلال مع شباب الأهلي الإماراتي قبل الانضمام إلى معسكر البرتغال، إنَّ اللعب بعد غيابٍ دام نحو أسبوعٍ ونصف الأسبوع ليس أمرًا سهلًا. لكنَّه شعر بعودته إلى تقديم مستوياتٍ مقبولةٍ، متوقِّعًا إظهار الأفضل خلال اللقاء المقبل.

وذكر: «توقَّفت، ولم ألعب لأسبوعٍ ونصف الأسبوع، وخوض مباراةٍ بعد هذا التوقُّف ليس أمرًا سهلًا لتعود إلى كامل الرتم».

وتناول مستواه خلال المواجهة الماضية أمام الدنمارك بالقول: «شعرت بأنني قدَّمت مباراةً متوسطةً مقارنةً بما أقدِّمه عادةً. الأمر يختلف حينما تلعب مباراةً كل أسبوعين، أو مباراةً كل ثلاثة أيامٍ بطبيعة الحال، لكنني أشعر بجاهزيةٍ بدنيةٍ كاملةٍ».

وتطرَّق نيفيش إلى علاقته الجيدة بمواطنه جورجي جيسوس، مدرب المنتخب البرتغالي، بعدما جمعتهما تجربةٌ مشتركةٌ في الهلال بين عامَي 2023 و2025.

وأوضح: «أتمتَّع بعلاقةٍ جيدةٍ مع المدرب. عملت معه لعامٍ ونصف العام، وأعرفه جيدًا».

وأكد نيفيش امتلاك المنتخب البرتغالي أسماءً قادرةً على تولي زمام القيادة عقب إعلان رونالدو اعتزاله اللعب دوليًّا.

وشرح: «لدينا قادةٌ داخل المنتخب، والأكثر خبرةً يحاولون مساعدة الأقل خبرةً في كل الأحوال. الأجواء رائعةٌ داخل المنتخب، والجميع يساعد في هذه المسألة».

وشدَّد لاعب وسط الهلال على امتنان المجموعة لرونالدو، مؤكدًا في الوقت ذاته رغبتها في تجاوز الضجة المثارة حول اعتزاله.

وأفاد: «الضوضاء لا تؤثر فينا داخل الميدان. حينما تنتهي المقابلات والأسئلة عن هذا الموضوع ينتهي بالنسبة لنا».

وتابع: «لقد أعلن كريستيانو توقفه عن اللعب مع المنتخب في بيانه، ونحن ممتنونٌ له إلى الأبد، لكننا نعرف أننا مَن يجب أن نظهر أمام الجميع مرتدين قميص المنتخب. لم نكن الأفضل في العالم، لكننا لسنا الأسوأ أيضًا، فلنأمل أن ينتهي الضجيج، ونركز على المباراة المقبلة».

وبمشاركة نيفيش أساسيًّا، تلقَّى المنتخب البرتغالي، الذي ضَمِنَ التأهل، خسارةً ثقيلةً أمام الدنمارك 1ـ4، السبت الماضي، ويستعدُّ لملاقاة ويلز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.