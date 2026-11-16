بالتعادل.. سلوفاكيا تتأهل إلى المستوى الثاني

تأهل المنتخب السلوفاكي الأول لكرة القدم إلى المستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية بتعادله 2ـ2 أمام مضيفه الكازاخستاني، الإثنين، ضمن الجولة السادسة والأخيرة لحساب المجموعة الـ 11 بالمسار الثالث.



وبهذه النتيجة عزَّزت سلوفاكيا صدارتها المجموعة بـ 12 نقطةً، بينما رفعت كازاخستان نقاطها إلى ثلاثٍ بالمركز الرابع والأخير. في حين حجزت جزر فارو مقعدها في الملحق الفاصل للصعود إلى المستوى الثاني بثماني نقاطٍ بفارق نقطةٍ عن مولدوفا.

وعلى ملعب «أستانا أرينا» في العاصمة أستانا، افتتحت كازاخستان التسجيل عند الدقيقة 29 عبر المهاجم إسلام تشيسنوكوف بعد تمريرةٍ حاسمةٍ من جاليمجان كينزيبيك، فشل ماريك روداك، حارس مرمى الاتفاق السعودي، في التعامل معها.

وفي الشوط الثاني، نجح المنتخب السلوفاكي في إدراك التعادل «56»، لكنَّ فرحته لم تدم سوى عشر دقائق بعد أن تقدَّمت كازاخستان مرَّةً أخرى بواسطة يان فوروجوفسكي.

وكادت سلوفاكيا أن تتعادل في الدقيقة 84 لولا تدخُّل تقنية حكم الفيديو المساعد VAR التي ألغت هدفًا لها، لكنَّ البديل أدريان كابراليك عوَّض الهدف الملغى بآخرَ في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحافظ على سجل المنتخب بلا خسائر.

وحصل روداك، حارس مرمى سلوفاكيا، على تقييمٍ عالٍ حسبَ «سوفا سكور»، بلغ 7.4، بينما نال زميله لوكاس هاراسلين، جناح الاتفاق، الذي أكمل المباراة 6.9.