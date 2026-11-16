السبت.. الفتح يستقبل الأجانب الغائبين

ينتظم أجانبُ فريق الفتح الأول لكرة القدم الدوليون في التدريبات، السبت المقبل، عقب انتهاء ارتباطاتهم مع منتخبات بلادهم، حسبَ تقديرات مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

وخلال فترة التوقف الجارية، استُدعي الجناح السلوفاكي لوكاس هاراسلين، والقُمري زايدو يوسف، لاعب الوسط، والتوجولي كينيدي بواتينج، قلب الدفاع، لتمثيل المنتخب الأول لبلادهم، فيما التحق زميلهم المغربي حسام الصادق، لاعب الوسط، بفئة شباب «أسود الأطلس».

ويواصل الفتح تحضيراته على الملاعب الرديفة في مقر النادي خلال فترة التوقف الجارية، بعدما كسب نظيره الجيل، أحد فرق دوري الدرجة الأولى، بهدفٍ دون مقابلٍ، في مباراةٍ تجريبيةٍ، جرت الأحد الماضي.

ويخوض الفريق مباراةً تجريبيةً ثانيةً وأخيرةً أمام الخليج، الخميس المقبل، على ملعب مدينة الأمير نايف الرياضية في القطيف، ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني لاستغلال فترة التوقف.

ويستعدُّ الفتح لاستئناف مبارياته الرسمية بمواجهة الرياض، 26 نوفمبر الجاري، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

ويحتل الفريق المركز الـ 16 برصيد ست نقاطٍ، جمعها من فوزٍ واحدٍ، وثلاثة تعادلاتٍ، مقابل ثماني هزائم بعد مرور 12 جولةً من المسابقة.