الخليج.. عودة الرشيدي تغلق ملف الإصابات

اكتملت صفوف فريق الخليج الأول لكرة القدم للمرة الأولى منذ نحو شهرين مع أداء الجناح فهد الرشيدي التدريب الجماعي كاملًا، مساء الإثنين، في القطيف، عشية المواجهة التجريبية مع الفتح، في إطار استعدادات الطرفين لاستئناف دوري روشن السعودي.

وتدرَّب الرشيدي مع زملائه، وشارك في مناورةٍ بين فريقين بعد إتمام برنامجه التأهيلي الذي بدأ عقِب تعرُّضه لتمزُّقٍ في العضلة الأمامية للفخذ قبل نحو شهرٍ. وبعودته، أصبحت صفوف «الدانة» خاليةً من الإصابات، حسب تأكيد مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وقبل ملاقاة الفتح، قاد المدرب البرتغالي جوزيه جوميز حصةً تدريبيةً على رديف ملعب مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية، ركَّزت على رفع معدلات اللياقة البدنية.

ووفق المصادر، ينوي جوميز منح الرشيدي بعض دقائق المشاركة أمام «النموذجي» لإيصاله تدريجيًّا إلى الجاهزية الفنية المطلوبة.

ويستهلُّ الفريق مبارياته بعد فترة التوقف الجارية بمواجهة الخلود، 27 نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

ويحتل «الدانة» المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطةً، ويخوض موسمه تحت قيادة المدرب السابق لفرق الفتح والتعاون والأهلي.

وبسبب أعمال الزراعة الشتوية، نقل الخلجاويون تدريباتهم اليومية من ملعب النادي في سيهات إلى مدينة الأمير نايف الرياضية في القطيف. وأمام الفتح، سيفتقدون خدمات اللوكسمبورجي أنتوني موريس، حارس المرمى، والمهاجم الجامبي موسى بارو، المُستدعَين لمنتخبيهما خلال فترة «أيام فيفا» الجارية. وللسبب ذاته، يغيب المهاجم ثامر الخيبري، لاعب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا.