«حدوتة» يتصدر شباك التذاكر السعودي

تصدَّر الفيلم المصري «حدوتة» قائمة أعلى عشرة أفلامٍ حصدًا للإيرادات في شبَّاك التذاكر السعودي في الأسبوع الثاني من نوفمبر الجاري، إذ سجل إيراداتٍ بلغت 5.7 مليون ريال في أول ثلاثة أيامٍ من عرضه، وفقًا لبيانات هيئة الأفلام.

وسيطرت الأفلام الأمريكية على المراكز من الثالث حتى العاشر، فيما حصد الفيلم الهندي «Jailer» المركز الثاني بإيراداتٍ بلغت 2.3 مليون ريال.

وحقق شبَّاك التذاكر السعودي خلال الفترة من 8 إلى 14 نوفمبر إيراداتٍ بلغت 13.1 مليون ريال من بيع 253.5 ألف تذكرةٍ بانخفاضٍ نحو 4.4% في الأرباح، و7.9% مقارنةً بمبيعات الأسبوع السابق.

وتدور أحداث فيلم «حدوتة» حول «بلطجي»، يجسِّده الفنان أحمد حلمي، ينسى مكان إخفاء شاهدٍ اختطفه، فيستعين باختصاصية علاجٍ بالتنويم المغناطيسي لاستعادة ذاكرته، وإتمام مهمته، لكنَّه يجد نفسه مضطرًا إلى مواجهة أعداء الماضي، واستعادة ذكرياتٍ طالما حاول الهروب منها، ومواجهة نفسه.

والفيلم من إخراج مازن أشرف، وتأليف أحمد حلمي، ويضمُّ طاقم عمله أيضًا أمينة خليل، وماجد المصري، وخالد الصاوي.

من جهةٍ أخرى، تترقَّب صالات العرض الفيلم السعودي «جحيم العابرين» للمخرجة هناء العمير، الخميس المقبل.