نادي القصيم يقر الهيكل التنظيمي

أقرَّ مجلس إدارة نادي القصيم في اجتماعه الأول عقب اعتماد تشكيله الجديد برئاسة سليمان الدويغري الهيكل التنظيمي للنادي، كما بحث تشكيل اللجان الدائمة، وتحديد اختصاصاتها وأدوارها، بما يسهم في تنظيم العمل، وتكامل المسؤوليات بين مختلف الإدارات واللجان.

وانعقد الاجتماع في حضور عبد الله المقحم، نائب رئيس المجلس، والأعضاء خالد الحواس، ورياض المسلم، وسامية العرفج، وإبراهيم السيف، وحمود المطيري.

وتناول الاجتماع سبل تطوير منشآت النادي، والارتقاء بمرافقه وتجهيزاته، واستعرض أعمال وأنشطة القسم النسائي، إلى جانب بحث فرص تطوير برامجه، وتوسيع نطاق أنشطته بما يعزز المشاركة الرياضية والمجتمعية.

وفي الجانب الاستثماري، ناقش المجلس التوجُّهات والخطط الاستثمارية، وفرص تنمية الموارد المالية، وتنويع مصادر الدخل بما يدعم الاستدامة المالية للنادي، ويوفر المقومات اللازمة لتنفيذ برامجه وأنشطته وتحقيق مستهدفاته المستقبلية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تأسيس منظومة العمل الإداري والتنظيمي للنادي، ووضع الركائز الأساسية لانطلاق أعماله وأنشطته، بما يعزِّز قدرته على تحقيق أهدافه الرياضية والمجتمعية، وبناء قاعدةٍ مؤسسيةٍ متينةٍ تدعم نموَّه واستدامته خلال المرحلة المقبلة.