أظهرت ماريا دولوريس أفيرو، والدة النجم البرتغالي التاريخي كريستيانو رونالدو، سعادتها بخسارة منتخب بلادها أمام الدنمارك 1ـ4، السبت الماضي، معربةً عن استيائها من طريقة تعامل المسؤولين مع نجلها عقب إعلانه اعتزال اللعب الدولي، وفق تصريحاتٍ نقلتها صحيفة «A Bola» البرتغالية، الإثنين.

وقالت أفيرو، خلال مراسم تقديم مركزٍ للرعاية النهارية، يحمل اسمها في ملعب خوسيه ألفالادي، معقل نادي سبورتينج لشبونة: إن رونالدو يشعر بالحزن بسبب الطريقة التي انتهت بها مسيرته الدولية. مضيفةً: «رونالدو حزينٌ، وكان يتمنَّى لو سارت الأمور بصورةٍ مختلفةٍ. لقد حزن لأنهم خدعوه، وأنا حزينةٌ أيضًا. والآن خسروا في براجا. كانت هزيمةً مستحقَّةً، وسُعِدت بخسارة البرتغال. لم يحترموا كريستيانو».

وانتقدت والدة قائد المنتخب السابق التكريم الذي نظَّمه الاتحاد البرتغالي لنجلها خلال مواجهة الدنمارك في غيابه، قائلةً: «لم يعجبني التكريم الذي نظَّموه في براجا، فالتكريم يجب أن يكون في حضوره، لا في غيابه. التكريم الحقيقي سيُنظِّمه سبورتينج، ففيه يُقدِّرونه».

وعندما سُئلت عن موقف زملاء رونالدو السابقين في المنتخب، وإذا ما كانوا قد أظهَروا احترامًا له، أجابت: «كلا، لم يفعل أي منهم. هذا ما أشعر به. لم يحظَ بالاحترام، ولا حتى من زملائه».

كذلك سُئلت عن طبيعة علاقتها بجورجي جيسوس، مدرب المنتخب البرتغالي، فردَّت: «علاقتي به مثل علاقتي بك». حسبَ الصحيفة.

وبعد تصريحات أفيرو، واجه جيسوس أسئلةً بشأن موقفها، وردَّ متسائلًا وفق هيئة الإذاعة والتلفزيون البرتغالية «RTP»: «هل عليَّ الآن الرد على والدة كريستيانو رونالدو؟ وأمي أيضًا. والدة كريستيانو رونالدو سيدةٌ أكنُّ لها تقديرًا كبيرًا، وماذا عساي أن أقول؟ الأم أمٌّ، ولا مفرَّ من ذلك، وأتفهَّم تصريحاتها».

وفي تصريحٍ آخرَ، أوردته شبكة «Sport TV» البرتغالية، قال جيسوس: «الأم أمٌّ، وما عليَّ إلا احترامها. الأم تدافع دائمًا عن أبنائها حتى الموت. إنها أمٌّ عزيزةٌ عانت كثيرًا في تربية أبنائها».

وجاءت تصريحات أفيرو، وردُّ جيسوس بعد خسارة البرتغال أمام الدنمارك برباعيةٍ مقابل هدفٍ ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية، في مباراةٍ شهدت تكريم رونالدو دون حضوره عبر ارتداء لاعبي المنتخب قمصانًا تحمل الرقم 7، وتصفيق الجماهير له عند الدقيقة السابعة.