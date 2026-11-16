يركز مات كروكر، المدير التنفيذي لكرة القدم في الاتحاد السعودي لكرة القدم، في مهامه التي تولاها في مايو 2026 على قيادة مشروع تطوير أكاديميات الأندية «2026ـ2030» وبناء نموذج فني متكامل يربط بين الفئات السنية والمنتخبات الوطنية عبر مشروع تطوير أكاديميات 68 ناديًا.

ووفقًا لخطة كروكر فإن الأكاديميات ستخضع لتقييم شامل يغطي سبعة مجالات رئيسة وهي: الاكتشاف والتطوير، ومسار التدرج نحو الفريق الأول، والبيئة الرياضية، والبنية التحتية، والكفاءات والتعلم، والتحليل الرقمي، والاستثمار، والحوكمة.

ويرتبط المشروع بنظام حوافز مالية وفنية ومزايا في انتقالات اللاعبين، وذلك بناءً على جودة العمل وإنتاجية الأكاديمية لرفع القيمة السوقية للاعبين السعوديين.

وستعمل الخطة على بناء مسارات المواهب وربطها بالمنتخبات. وهذه مسألة مثيرة للاهتمام لما تحمله من مخرجات ستكون مُلحة بحلول 2030.

واستنادًا على خبرة الويلزي في صياغة مشروعي England DNA وU.S. Way، يعمل كروكر على نقل الممارسات العالمية لتأسيس هوية فنية مستدامة للكرة السعودية.

والخطة طموحة للغاية، وهي ترمي إلى بناء جيل من المواهب الذين سيغذون المنتخبات الوطنية في البطولات.

والمشروع يتطلب تطبيق القوالب في الأندية، وزيادة عدد الممارسين من الفئات العمرية المُستهدفة، وهو بلا شك، يحتاج إلى صبر طويل، وعمل دؤوب.

فالرقم الحالي للعدد في مسابقات البراعم والواعدين لموسم 2026ـ2027 يتجاوز أكثر من 40,000 لاعب يتوزعون على أكثر من 3,200 فريق في 54 مدينة عبر مختلف مناطق المملكة، وهو رقم لم يصل بعد إلى المستويات العالمية.

والسيد كروكر يمتلك خبرة كبيرة في الاكتشاف ورسم البرامج التدريبية مع ربط كُل مشاريعه بهوية واضحة من الناحية اللفظية وجعل ذلك مُستهدفًا لمرحلة زمنية محددة ذات مؤشر مُعلن. والاتحاد السعودي لكرة القدم خاض تجارب طويلة مع أسماء كبيرة من مدارس متنوعة مثل: ناصر لارغيت الذي غادر دون مشاريع ذات بعد مستدام.

وأكثر ما يمكن خشيته أن تتحول خطة كروكر إلى برامج ملاحقة بالأرقام دون صقل مواهب تستحق الممارسة فعلًا.

لقد تعدّدت التجارب، واستقطبت الأكاديميات مجاميع مبدئية من اللاعبين، وبقيت مرحلة الأخذ باليد لا الاكتفاء بمجرد عرض.