تناقلت صحف ومواقع رياضية أوروبية، ما نشرته صحيفة «الرياضية» الإثنين على صدر صفحتها الأولى عن بنود تمديد عقد البرتغالي الدولي جواو فيليش نجم فريق النصر الأول لكرة القدم.

وجاء في الخبر الذي نشر تحت عنوان «جواو نصراويًا.. ومايو حاسم»، للزميل بندر العتيبي تفاصيل البنود المالية والتعاقدية في عقد اللاعب المعار من تشيلسي الإنجليزي، ومن بينها استمراره موسمَين إضافيين حال عدم رفع خطاب إلى النادي الإنجليزي بعدم الرغبة في مواصلة الارتباط بين الطرفين.

وبيَّنت أن تفعيل البند يُلزم النصر بدفع 20 مليون جنيه إسترليني إلى تشيلسي، بخلاف راتب اللاعب الجديد خلال الموسمين الإضافيين.

واستندت وسائل الإعلام الأوروبية في تغطيتها إلى «الرياضية» بوصفها مصدرًا للخبر، وتقدمتها صحيفتا «ريكورد» و«أبولا» البرتغاليتان و«سبورت» الإسبانية، إضافة إلى «بارسا يونفيرسال» الإسبانية المعنية بأخبار نادي برشلونة وغيرها.

وكتبت صحيفة «أبولا» البرتغالية: «احتمال عودة جواو فيليش إلى تشيلسي هو موضوع نقاش في السعودية». وأوضحت: «تم بيع اللاعب الدولي البرتغالي إلى النصر مقابل 30 مليون يورو في صيف 2025، ولكن إذا لم يبقَ في السعودية، فسيعود إلى تشيلسي حتى 2031».

وأشارت إلى أنه «سيتم تحديد مستقبل جواو فيليش في النصر بحلول نهاية شهر مايو المقبل، وهو الموعد النهائي المنصوص عليه في العقد الذي يحدد استمرار اللاعب أو عودته إلى تشيلسي، حتى يونيو 2031، وفقًا لصحيفة الرياضية».

أما البرتغالية الأخرى «ريكورد» فتناولت الخبر تحت عنوان: «الكشف عن تفاصيل عقد جواو فيليش: بند العودة إلى تشيلسي، والراتب، ورسوم الانتقال».

ونقلت الصحيفة عن «الرياضية» أن الراتب السنوي للاعب بنفيكا السابق سيرتفع من 10 ملايين يورو إلى 12.5 مليون إذا لم يقم النصر، الذي يلعب فيه أيضًا كريستيانو رونالدو وسامو كوستا، بفسخ عقده بنهاية الموسم الجاري، علاوةً على ذلك، يعتزم النصر تقديم مزايا إضافية لم تكن مشمولة في الاتفاقية الأصلية.

وكتب موقع «ون فوتبول» تحت عنوان: «جواو فيليش قد يعود إلى تشيلسي بفضل بند سري». وأشارت إلى ما ذكرته «الرياضية» عن وجود بند سري في عقد الإعارة يمنح تشيلسي حق استعادة اللاعب بنهاية مايو المقبل في حال لم يفصح النادي السعودي عن رغبته في الإبقاء على فيليش. ويحتاج اللاعب والنادي الآن إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم تمديد العقد بعد عام 2027، أو الانفصال.

أما صحيفة «سبورت» الصادرة في برشلونة فعنونت: «البند السري المذهل الذي يكشف مستقبل جواو فيليش» ولفتت إلى ما كشفته «الرياضية» عن بند تعاقدي لم يكشف عنه سابقًا، يتوقف عليه مستقبل اللاعب في السعودية والذي قد يعيده إلى تشيلسي. مشيرةً إلى أن النصر لديه حتى نهاية مايو لتحديد ما إذا كان سيبقي اللاعب ضمن صفوفه أو يعيده إلى ناديه.