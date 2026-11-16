تتناقل وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية أنباءً عن إعفاء المدرب اليوناني دونيس من تدريب المنتخب السعودي، وهي الأنباء التي أثارت تساؤلات واسعة في الشارع الرياضي السعودي، وجعلت الجميع يتساءل: هل ما يتم تداوله بشأن رحيل دونيس حقيقة. أم مجرد أخبار لم تحسمها الجهات الرسمية حتى الآن؟



اليوم: أصبح لزامًا على الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يقطع الشك باليقين، وأن يتعامل مع هذه الأنباء بمزيد من الشفافية والوضوح. فالجمهور السعودي من حقه أن يعرف حقيقة ما يحدث داخل أروقة المنتخب سواء باستمرار المدرب أو بإنهاء علاقته الفنية. فالصمت أمام تداول مثل هذه الأخبار يفتح الباب أمام الاجتهادات والتكهنات.



ولكن بعيدًا عن حقيقة هذه الأنباء، فإنني أتمنى من صناع القرار في اتحاد القدم ألا يتسرعوا في اتخاذ قرار إقالة دونيس إن كانت هناك نية لذلك. فالمنتخب السعودي مع دونيس عاد إلى منصات التتويج بعد غياب دام قرابة 23 عامًا، وشاهدنا خلال فترة إشرافه الفنية ملامح مختلفة في أداء المنتخب، وتطورًا في مستوى عدد من اللاعبين، وعودة الروح والثقة إلى المجموعة.



دونيس لم يكن مجرد مدرب يقف على خط الملعب، بل استطاع أن يتعامل مع إمكانيات اللاعب السعودي، وأن يتعرف على قدراته ويمنح اللاعبين الثقة والمساحة لإظهار ما يمتلكونه من إمكانيات. كما أصبح أكثر دراية بتفاصيل المنتخب واحتياجاته الفنية، وهذه أمور لا يمكن تجاهلها عند تقييم أي تجربة تدريبية.



اليوم: يعيش منتخبنا حالة من الاستقرار الفني والعناصري، وما نخشاه أن نتخذ قرارًا يعيدنا إلى دوامة التغيير والبحث من جديد عن هوية فنية مختلفة. فالتجارب السابقة وما صاحبها من إخفاقات يجب أن تكون درسًا لصناع القرار لا أن نكرر الأخطاء ذاتها مع كل مرحلة جديدة.



نحن لا نطالب باستمرار أي مدرب لمجرد تحقيق بطولة، ولا نقول إن دونيس فوق التقييم أو النقد، ولكننا نؤمن بأن الاستقرار الفني أحد أهم عوامل النجاح. وأن الحكم على التجارب يجب أن يكون وفق معايير واضحة ورؤية مستقبلية، لا وفق ردود أفعال أو قرارات متسرعة.



المنتخب السعودي مقبل على استحقاقات مهمة، والمرحلة القادمة تحتاج إلى عمل واستقرار وتطوير لا إلى إعادة بناء من الصفر. لسنا بحاجة إلى الدخول في مغامرة فنية جديدة ولا نريد أن تتحول مسيرة منتخبنا إلى حقل تجارب تتغير فيه الأجهزة الفنية قبل أن تكتمل المشاريع وتظهر نتائجها.