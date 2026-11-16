هزم المنتخب الغيني الأول لكرة القدم نظيره الإريتري بنتيجة 3ـ1 في المباراة التي جمعتهما، الإثنين، ضمن الجولة الرابعة من رابع مجموعات التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027، وشهدت مشاركة موري كوناتي، لاعب وسط الطرف الفائز ونجم الحزم، بديلًا في الدقيقة 84.

وجرت المباراة على ملعب السلام في القاهرة، العاصمة المصرية، الذي اختارته إريتريا مسرحًا للمباراة بدلًا من أرضها غير المطابقة لمتطلبات الاستضافة.

وافتتح محمد سوماه التسجيل للمنتخب الغيني في الدقيقة 28، قبل أن يضيف ياكوبا باري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 52 و77.

وقلَّص علي سليمان الفارق لصالح إريتريا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لكنَّ هدفه لم يكن كافيًا لتغيير وجهة النقاط التي جنتها غينيا كاملةً.

ورفع منتخب غينيا رصيده إلى تسع نقاطٍ، لينفرد بصدارة المجموعة، فيما تجمَّد رصيد إريتريا، متذيلة الترتيب، عند نقطةٍ واحدةٍ.

وتأتي جنوب إفريقيا في المركز الثاني بسبع نقاطٍ، وخلفها كينيا التي تملك نقطتين قبل مباراتهما، الثلاثاء، ضمن الجولة الجارية.