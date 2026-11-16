تستضيف مدينة جدة، الثلاثاء، العرض الأول للفيلم المصري الكوميدي «كريبتو» في ڤوكس سينما، ريد سي مول، حيث تنطلق فعاليات السجادة الحمراء الساعة الثامنة مساء، ويبدأ عرض الفيلم الساعة التاسعة مساء، تمهيدًا لانطلاق عرضه في صالات السينما السعودية الخميس المقبل.

ويجمع «كريبتو» نخبة من الممثلين أبرزهم حمدي الميرغني ومحمد أسامة «أوس أوس»، إلى جانب باسم سمرة، وبيومي فؤاد، ومحمد لطفي، ومحمد محمود، وبسنت أبو باشا، وشريف حسني، وناجي شحاتة.

الفيلم من قصة الكاتب الراحل أحمد عبد الله، وسيناريو وحوار عمرو تيام ومهاب حسين، وإخراج سلطان مجدلي، وإنتاج مشترك بين روتانا ستوديوز وتلفاز.

وتدور الأحداث حول شقيقين يعيشان حياة بسيطة في مصر، قبل أن يقلب استدعاء والدهما، زعيم المافيا الغائب عنهما منذ أعوام طويلة، حياتهما رأسًا على عقب، لتبدأ مغامرة تجمع الكوميديا والمطاردات والمفاجآت.

وبالتزامن مع اقتراب طرح الفيلم، أُطلقت الأغنية الدعائية «20 مليون دولار» بصوت مصطفى حجاج عبر «يوتيوب»، وهي من كلمات وألحان عمرو تيام وتوزيع أحمد أمين.