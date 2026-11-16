يلتحق البرتغالي جواو فيليش، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، بـ «الأصفر» الخميس في جدة، ويصل زميله البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، إلى الرياض الأربعاء، حسبما أفادت مصادرُ خاصَّةٌ بـ «الرياضية».

ويواجه النصر مضيفه الأهلي، مساء الجمعة، في «الكلاسيكو» المؤجَّل من تاسع جولات دوري روشن السعودي.

وطبقًا للمصادر، يُغيِّر «الأصفر» موعد حصته التدريبية اليومية بدءًا من الثلاثاء، وينقلها من الفترة المسائية إلى الصباحية، ويؤدّي صباح الخميس حصةً تدريبيةً داخل مركز «دار النصر»، هي الأخيرة له قبل السفر عصرًا إلى جدة بالطائرة.

وفيما يعود بينتو إلى الفريق العاصمي، مساء الأربعاء، ويؤدي التدريب الأخير قبل السفر، يلتحق فيليش بزملائه في جدة، الخميس.

ومساء الإثنين، خاض النصر، تحت قيادة مدربه الأسترالي آنج بوستيكوجلو، حصةً تدريبيةً، بدنيةً تكتيكيةً، شارك فيها الفرنسيان الجناح كينجسلي كومان، والمدافع محمد سيماكان بفاعليةٍ بعد إتمامهما برنامجيهما التأهيليين.

ويرتبط فيليش وبينتو بتمثيل منتخبَي بلديهما خلال فترة «أيام فيفا» الجارية.

وبعد إعادة جدولة عددٍ من مواجهات وجولات دوري روشن، تُستأنَف المسابقة بمباراة «الكلاسيكو» المؤجَّلة من الجولة التاسعة.