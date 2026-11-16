غاب سلطان مندش، جناح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن الحصة التدريبية، مساء الإثنين، الأخيرة قبل مباراة أوزبكستان التجريبية، المقرّرة الثلاثاء في ختام المعسكر الإعدادي في الدوحة، عاصمة قطر.

ووفق الاتحاد السعودي للعبة، أظهرت فحوصات طبية، خضع لها مندش الإثنين، حاجته إلى برنامجين علاجي وتأهيلي، علمًا أنه أحسَّ الأحد بآلامٍ في عضلة الفخذ الخلفية اضطرته إلى مغادرة الحصة التدريبية. بذلك، تأكَّد غياب الجناح عن تجريبية أوزبكستان، التي يحتضنها ملعب جاسم بن حمد، ويعود «الصقور الخُضر» بعدها إلى السعودية.

واختتم المنتخب، تحت قيادة مدرّبه اليوناني جورجيوس دونيس، استعداداته للمباراة بحصة تدريبية على ملعب نادي الإرسال، بدأت بتمارين الإحماء، وشمِلت تدريبات تكتيكية متنوعة، واختُتمِت بمران على الكرات الثابتة، كما أوضح الاتحاد عبر موقعه الإلكتروني.

واستغلالًا لفترة أيام «فيفا» الحالية، خاض «الأخضر» معسكرًا تدريبيًا في الدوحة، بدأ الاثنين وتخلَّله الفوز 3-2 على كوريا الجنوبية، في مباراة تجريبية الجمعة على ملعب جاسم بن حمد.