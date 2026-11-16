ضَمِنَ المنتخب الأيسلندي الأول لكرة القدم الصعود إلى المستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية بعدما فاز داخل دياره على نظيره اللوكسمبورجي 3ـ0، الإثنين، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من رابع مجموعات المستوى الثالث.

واستقبل أنتوني موريس، حارس مرمى لوكسمبورج المحترف في فريق الخليج، الأهداف الثلاثة التي سجلها براينجولف ويلومسون، وأندري جودجونسون من ركلة جزاءٍ، وميكايل إليرتسون، في الدقائق 25 و37 و50.

وخاض موريس المباراة كاملةً، لكنَّه لم يتمكَّن من تجنيب منتخب بلاده الخسارة.

وبهذه النتيجة، أنهى منتخب أيسلندا مرحلة المجموعات في الصدارة برصيد 14 نقطةً، ليضمن الصعود المباشر إلى المستوى الثاني، فيما حلَّ منتخب لوكسمبورج رابعًا وأخيرًا برصيد ثلاث نقاطٍ، لكنَّه سيبقى في المستوى الثالث.

ويقضي نظام البطولة بعدم هبوط صاحبي المركزين الثالث والرابع في مجموعات هذا المستوى، ضمن التعديلات الانتقالية تمهيدًا للاكتفاء بثلاثة مستوياتٍ في نسخة 2028ـ2029.