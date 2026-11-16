شهدت الجولة الـ11 من دوري الدرجة الأولى تحت 16 عامًا ميلاد ناشئ يخطو أولى خطواته نحو النجومية في عالم كرة القدم، مستندًا إلى إرث كروي مجيد استمده من والده الذي صال وجال في الملاعب السعودية واضعًا بصمة لا يمحوها الزمن.

قصتنا تدور حول الناشئ إبراهيم المحياني الذي أظهر نبوغًا كرويًا مبكرًا مع نادي القصيم، وهو نجل عيسى المحياني، لاعب الهلال والأهلي والوحدة السابق، والمدرب الحالي، ليدون أولى أحرف اسمه في مسيرة كرة القدم خلفًا لوالده، وذلك بعدما سجل «سوبر هاتريك» في مرمى مجد القنفذة، لافتًا إليه الأنظار وبصفة خاصة مكتشفي المواهب، ومقدمًا أوراق اعتماده كمشروع لمهاجم من طراز رفيع يقتفي أثر والده.

وخلال مواجهة مجد القنفذة تمكن «المحياني الصغير» من تسجيل أربعة أهداف «سوبر هاتريك» وهي أهداف فريقه كاملة في مرمى منافسه خلال المواجهة التي انتهت بفوز نادي القصيم 4-1.

لم تكن رباعية القنفذة مجرد صدفة عابرة، بل جاءت تتويجًا لسلسلة من المستويات التصاعدية التي يقدمها اللاعب خلال الموسم الجاري، مؤكدًا امتلاكه حسًا تهديفيًا عاليًا وقدرة فائقة على استغلال أنصاف الفرص وترجمتها إلى أهداف حاسمة ومؤثرة في مسيرة فريقه.

وبرباعيته في مرمى مجد القنفذة، قفز رصيد المحياني إلى 9 أهداف خلال 10 مباريات فقط، كمعدل تهديفي مرتفع وضعه منفردًا على عرش صدارة الهدافين، وما زال الطريق أمامه لتعزيز مكانته إذ تمتد جولات الدوري إلى 23 جولة أخرى، ليثبت اسمه كقوة هجومية لا يستهان بها في منافسات الفئات السنية، مؤكدًا للجميع حمله جينات والده الذي حقق لقب هداف كأس آسيا للشباب مع المنتخب السعودي 2002، كما حقق لقب هداف الدوري السعودي مع فريق الوحدة موسم 2005-2006، إضافة إلى هداف دوري أبطال العرب 2008.

وعندما يُذكر اسم «المحياني» في الكرة السعودية، تتبادر إلى الأذهان فورًا أهداف عيسى المحياني «الأب»، أحد أبرز المهاجمين الذين مروا على الكرة السعودية وأنديتها الكبرى والمنتخب السعودي. اليوم، يبدو أن «الجينات الكروية» انتقلت إلى إبراهيم الذي أخذ كثيرًا من سمات والده كلاعب بحسب متابعي اللاعب في النادي، حيث أخذ عن والده تحركاته الذكية، والتمركز المثالي، وهدوءًا أمام المرمى يذكّر الجماهير ببدايات والده، مع طموح واضح لصناعة هوية كروية مستقلة وتاريخ خاص به.

ما يقدمه إبراهيم عيسى المحياني مع نادي القصيم تحت 16 عامًا يبعث برسالة مفادها أن مستقبل خط الهجوم في الكرة السعودية ينبي بميلاد مهاجم على مستوى عالٍ. ومع استمرار هذا الشغف التهديفي، ينتظر من المهاجم الناشئ، مواصلة رحلة قد تبدو ليست سهلة ولكنها بالتأكيد ستكون ممتعة وتخلد لقب «طلق المحيا» في عالم المستديرة.