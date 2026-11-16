تخفيض تكاليف الإنتاج التلفزيوني جعل الشاشات تكتظُّ ببرامج الـ «توك شو»، لأن تكلفتها أرخص، لكنْ ذلك لا يعني أن تكون هذه البرامجُ بلا تقاريرَ تلفزيونيةٍ، وبلا فقراتٍ مشغولةٍ بعنايةٍ. لا يكفي أن يحضر عددٌ من الضيوف مع المحاور، ليُحسَب علينا ذلك نحن المشاهدين برنامجًا تلفزيونيًّا. عدمُ رفع مستوى البرنامج مهنيًّا يجعله مجرَّد أحاديثَ يستطيعُ أي مجموعةِ شبابٍ تقديمَ مثلها في «يوتيوب».

وسائل الإعلام الحديثة فتحت البث، فأصبحت عندنا سرعةٌ في صناعة الشهرة من فيديو واحدٍ، أو لقطةٍ يصبح أحدهم مشهورًا، لكنْ معظم هذه الشهرة التي تأتي سريعًا تذهب بالسرعة نفسها، وكأنَّ وسائل التواصل آلةٌ تصنع من جهةٍ، لتُرسل ما صنعته إلى جهة الخروج. الوحيدون الذين بقوا محافظين على شهرتهم، هم أصحاب المحتوى الحقيقي بالأساس، وبذلك أصبحت عندنا شهرتان: شهرة محتوى باقية، وشهرة «ترند» زائلة.

يصعب أن تشاهد، أو تستمع إلى فكرةٍ جديدةٍ لبرنامجٍ، أو فقرةٍ. الآن «الترند» على «يوتيوب»، هو برامج الجرائم. هذه البرامج ظهرت بعد أن نجح أحدها، فقلَّدها الآخرون! قبل عامٍ تكلَّم معي أحد الشباب الإعلاميين، وكنا نتحدَّث عن فكرةٍ يريد تقديمها، لكنَّه لم يقدِّمها، ولم يقدِّم شيئًا في «يوتيوب». بالأمس وصلني رابطٌ لحلقته الأولى. فتحت الرابط فإذا به يقدِّم برنامجًا عن الجرائم!

عندما أدخل بقالةً في أوروبا، أجد رفًّا، أو أكثر مملوءًا بالمجلات، لكنَّ أكثرها مختصٌّ: مجلاتٌ عن الأزياء، و أخرى عن السيارات، وعن ديكورات المنازل. لماذا اختفت المجلات من عالمنا العربي بينما بقيت في أوروبا؟ هل لأن مجلاتنا لم تختص؟ إذا اختصَّت مجلةٌ عربيةٌ ورقيةٌ بمجالٍ ما، فهل ستجد طريقها وسيكون لها قرَّاؤها؟ يؤسفني أننا فقدنا كثيرًا من مجلاتنا العربية التي عاشت معنا طويلًا، بل حتى أكثرها لم يستمر كمجلةٍ إلكترونيةٍ.

لن ننتظر طويلًا حتى نجد الذكاء الاصطناعي يدخل الإعلام بشكلٍ غير مسبوقٍ، ولن أقول إنه قريبًا سيحلُّ بديلًا للمذيعين ومقدمي البرامج، لكنه سيكون بديلًا للمحررين وفنيي المونتاج والجرافيكس، وأعتقد أن القنوات والمؤسسات التلفزيونية لن تحتاج في المستقبل القريب إلى مبانٍ كبيرةٍ تكفي لأعداد الموظفين الكبيرة. الذكاء الاصطناعي بعد خمسة أعوامٍ سيغيِّر مفهومًا من الأمور التي نعرفها واعتدنا عليها.