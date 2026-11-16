يحتاج محمد محزري، ظهير أيمن فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى برنامج علاجي وتأهيلي يمتد أسبوعًا، بعد إصابته في العضلة الخلفية للفخذ، وفق بيان أصدره النادي العاصمي، الإثنين، عبر حسابه في منصة «إكس».

ويأتي إعلان الهلال عن طبيعة الإصابة، تأكيدًا لخبر نشرته «الرياضية» في وقت سابق من اليوم، وأشارت فيه إلى إظهار الفحوصات المبدئية تعرض اللاعب لتمزق من الدرجة الثانية في عضلة الفخذ الخلفية.

وحلت الإصابة باللاعب خلال مشاركته في تدريبات معسكر المنتخب السعودي الجاري في الدوحة، العاصمة القطرية، ودفعت اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب «الأخضر»، إلى استبعاده وإعادته إلى الرياض، قبل مواجهة كوريا الجنوبية التجريبية التي انتهت بفوز «الصقور» 3ـ2.

ويستعد الهلال لمواجهة نيفتشي فرغانة الأوزبكي 23 نوفمبر الجاري، ضمن خامس جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل الحلول ضيفًا على الاتفاق في الدمام لحساب الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.