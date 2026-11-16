أوضح فرناندو أجيري، رئيس الاتحاد الدولي لركوب الأمواج، أن هذه الرياضة مرشحة بقوة للبقاء ضمن ​برنامج أولمبياد برزبين 2032، بعد ظهورها الناجح في ألعاب طوكيو وباريس وإدراجها في دورة ألعاب لوس أنجليس 2028.

وأكد أجيري أن المسؤولين الأولمبيين سيجتمعون الشهر المقبل لاقتراح التخصصات التي ستدرج في برزبين التي ستستضيف دورة الألعاب الأولمبية الثالثة في أستراليا.

وقال أجيري: «سيعقدون اجتماعًا في ديسمبر المقبل، وسينظرون في الرياضات المرشحة، ولكن نظرًا لنجاحنا ‌بالفعل في ‌طوكيو وباريس، واختيارها ضمن البرنامج الأولي ​لألعاب ‌لوس ⁠أنجليس، ​فإننا واثقون تماما ⁠من إدراجها ضمن الرياضات المختارة».

وسلط أجيري الضوء على نجاح رياضة ركوب الأمواج في أولمبياد طوكيو، بعدما ساعد ظهورها الأول في الألعاب الأولمبية على زيادة أعداد المشاهدين، وفي باريس، حيث انتشرت صورة البرازيلي جابرييل ميدينا، الفائز بالميدالية البرونزية، بشكل واسع.

وقال أجيري لرويترز من موقع ⁠بطولة العالم لركوب الأمواج في بيرو: «بالنسبة لرياضة ‌ذات تاريخ قصير جدًا، ‌ولديها أقل عدد من الرياضيين مقارنة ​بأي رياضة أخرى في ‌الألعاب، فإننا نحقق ما يفوق إمكانياتنا بكثير».

كما أن شعبية ‌هذه الرياضة في أستراليا والمواقع المحتملة لاستضافة المنافسات، بما في ذلك أمواج شواطئ جولد كوست، التي تقع على بعد ساعة جنوب برزبين، قد تعزز أيضًا فرص بقاء رياضة ‌ركوب الأمواج ضمن البرنامج الأولمبي

وقال أجيري إن الاستعدادات لأولمبياد لوس أنجليس 2028، التي تعد «نقطة البداية» ⁠لصناعة ⁠وثقافة رياضة ركوب الأمواج منذ عقود، تسير على ما يرام.