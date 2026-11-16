بدأت إدارة الأهلي مفاوضاتها مع عدد من الأسماء المرشَّحة لمنصب المدير الرياضي في النادي خلفًا للبرتغالي روي بيدرو، المُقال من منصبه سبتمبر الماضي.

وبيَّنت مصادرُ «الرياضية»، أن الإدارة التنفيذية تملك ضمن خياراتها 20 اسمًا أوروبيًّا مرشَّحًا، ودخلت في مفاوضات مبدئية مع عدد منهم.

وذكرت المصادرُ ذاتها، أن المفاوضات مع هذه الأسماء لا تزال في مراحل مبكرة، ولم تصل إلى صيغة المفاوضات النهائية، مبينةً أن هؤلاء جميعًا يمتلكون عقودًا حاليةً مع أندية أخرى.

وحول التقارير التي تداولتها وسائل إعلام عالمية، وتحدَّثت عن الدخول في مفاوضات مع الإسباني ميجيل أنخيل، أجابت المصادرُ بأن المديرَ الرياضي لنادي فياريال ليس ضمن الخيارات التي يتمُّ التفاوض معها حاليًّا.

وكانت «الرياضية» كشفت، 4 سبتمبر الماضي، عن أن قرار إبعاد المدير الرياضي البرتغالي جاء بعد الخسارتين أمام الخلود والهلال في الجولتين الثانية والثالثة من دوري روشن السعودي، إضافةً إلى حالة السخط الجماهيري على نتائج الفريق ومستوياته الأخيرة.

وأشارت إلى أن مسؤولي الشركة أجروا مشاورات مع عدد من قادة الفريق الأول لكرة القدم ونجومه، وناقشوا معهم وضع الإدارة الرياضية، واستمعوا إلى آرائهم حيال استمرار بيدرو من عدمه.

وكانت شركة النادي الأهلي أعلنت، 2 أكتوبر 2025، تعيين روي بيدرو مديرًا رياضيًّا، قادمًا من بنفيكا البرتغالي.