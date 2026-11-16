تمسَّك المنتخب الغاني الأول لكرة القدم بحظوظه في التأهل إلى نهائيات بطولة أمم إفريقيا 2027 بعد تحقيق فوزٍ صعبٍ 1ـ0 على ضيفه الصومالي، الإثنين، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات المجموعة الثالثة.

وعلى ملعب مدينة سيكوندي تاكورادي الساحلية، جنوب غانا، أحيا «النجوم السوداء» آمال التأهل إلى النهائيات، التي غابوا عنها بالنسخة الماضية في المغرب، بالفوز المزدوج على الصومال بفضل هدف القائد جوردان أيو من ركلة جزاءٍ بعد 36 دقيقةً من بداية المباراة.

وعقب إضاعته ركلة جزاءٍ في المباراة الأخيرة، حافظ أيو، نجم شيفيلد يونايتد الإنجليزي، على هدوئه، ليسدِّد الكرة مرَّةً أخرى، ويودعها المرمى، رافعًا رصيد أبطال إفريقيا إلى ست نقاطٍ في المركز الثالث بفارق الأهداف عن جامبيا الثانية، التي تستضيف كوت ديفوار، متصدرة المجموعة بالعلامة الكاملة، الثلاثاء، في باكاو. أمَّا الصومال، فتجرَّعت خسارتها الثالثة، وتجمَّدت في المركز الأخير دون نقاطٍ.

وفي مدينة دوالا الكاميرونية، سجل إيدي أولوكو هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليمنح منتخب بنين دفعةً قويةً في آمال التأهل بعد الفوز على إفريقيا الوسطى 1ـ0.

واعتقد منتخب إفريقيا الوسطى أنه حصد أول نقطةٍ له في التصفيات على ملعبه البديل عندما اقتربت المباراة من نهايتها والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي، لكنَّ أولوكو فاجأ شباكه بهدفٍ في الدقيقة 3 من الوقت المحتسب بدل الضائع.

بهذه النتيجة، رفعت بنين رصيدها إلى عشر نقاطٍ في صدارة المجموعة السادسة، متقدمةً بثلاث نقاطٍ على بوركينا فاسو، التي ستواجه موريتانيا الثالثة «ثلاث نقاطٍ» في نواكشوط، الثلاثاء. أمَّا إفريقيا الوسطى فتكبَّدت الخسارة الثالثة، لتبقى في ذيل المجموعة بلا نقاطٍ.