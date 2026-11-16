يتَّجه اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إلى إشراك فراس البريكان، مهاجم الأخضر، في المباراة التجريبية أمام أوزبكستان، الثلاثاء، ضمن معسكر «الصقور» المنظَّم حاليًّا في الدوحة، العاصمة القطرية، خلال فترة التوقف الدولية.

ووفق ما كشفت عنه مصادرُ «الرياضية»، سيضمُّ دونيس اللاعب إلى قائمته في اللقاء بعد غيابه عن تجريبية كوريا الجنوبية، الجمعة، إثر تعرُّضه لـ «نزلة برد»، منعته من المشاركة في التدريبات، لكنَّه عاد إلى الحصص الجماعية، الأربعاء.

وذكرت المصادر ذاتها، أن المدرب لم يتَّخذ قراره بعد بالزج بالبريكان أساسيًّا، أو وضعه على مقاعد البدلاء في مواجهة الأوزبك، وسيُحدِّد ذلك خلال الاجتماع الفني الذي يسبقها.

وفي سياق متصل، أوضحت المصادر، أن البريكان سيُغادر، بعد نهاية المواجهة، من الدوحة إلى بانكوك، العاصمة التايلاندية، من أجل حضور حفل جوائز الاتحاد الآسيوي، المقرَّر الخميس المقبل.

وكانت «الرياضية» كشفت، 10 نوفمبر الجاري، عن منح إدارة الأهلي مهاجمها الضوء الأخضر لحضور الحفل، الذي يُنظَّم 19 نوفمبر، قبل يوم واحد من لقاء النصر، المؤجَّل من الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي.

وينافس البريكان على جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026، إلى جانب سالم الدوسري، قائد الهلال، والإيراني علي رضا بيرانفاند، حارس مرمى فريق تراكتور ومنتخب بلاده.