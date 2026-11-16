عيّن نادي كريستال بالاس الإنجليزي، الإثنين، الدنماركي توماس فرانك مدربًا جديدًا للفريق الأول لكرة القدم المتعثر، لمدة عامين ونصف العام، بعدما حقق نجاحًا كبيرًا خلال سبعة أعوام مع برنتفورد، إذ قاده إلى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 74 عامًا في 2021، ورسخ مكانته بالدوري الممتاز.

ويخلف المدرب السابق لبرنتفورد وتوتنام، الفرنسي بيار ساج الذي أُقيل الأسبوع الماضي بعد 16 مباراة فقط في منصبه، بعد أن بات الفريق يحتل المركز الأخير بسبع نقاط بنهاية الجولة العاشرة.

ولم يتمكن ساج، المدرب السابق للانس الفرنسي، من البناء على إرث سلفه النمساوي أوليفر جلاسنر، الذي أشرف على أنجح فترات النادي في تاريخه وقاده إلى أول لقب كبير في تاريخه، بعدما تغلب على مانشستر سيتي وأحرز كأس الاتحاد الإنجليزي 2025، كما توج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي.

وقال فرانك «53 عامًا» في بيان صادر عن النادي الإثنين: «يشرفني أن أتولى قيادة هذا النادي الرائع. أتطلع حقًا إلى هذه المهمة».

وأضاف المدرب الذي بدأ رحلته في يونيو 2013، مع بروندبي بالدوري الممتاز الدنماركي: «كريستال بالاس نادٍ عريق في إنجلترا وفي الدوري الممتاز. سأبذل كل ما بوسعي لمساعدة اللاعبين ودعمهم ودعم كل من يعمل في النادي، وأتطلع بشدة إلى لقائهم».

وأثمر عمل فرانك بنادي غرب لندن انتقاله إلى توتنام في يونيو 2025، لكنه لم يمكث سوى ثمانية أشهر في منصبه في ظل معاناة الفريق.

ويأمل بالاس أن يتمكن فرانك من استعادة النجاحات التي حققها مع برنتفورد، في ظل موارد مماثلة متاحة له بملعب «سيلهرست» بارك.

ويملك بالاس أسوأ سجل دفاعي بالدوري الممتاز، بعدما استقبلت شباكه 24 هدفًا في 10 مباريات.

ويأمل الفريق في تحقيق تحسن فوري عندما يواجه منافسيه على صراع الهبوط كوفنتري وهال سيتي بالمباراتين المقبلتين في الدوري.