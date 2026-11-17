تنطلق عروض المسرحية المصرية «عروس وعريسة»، الجمعة المقبل، على مسرح بكر الشدي في بوليفارد سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته السابعة.

وطبقًا للموقع الرسمي لفعاليات الموسم، تُفتَح أبواب المسرح عند الـ 08:00 مساءً، ويرفع الستار في الـ 09:00، ويسدل عند الـ 11:00.

وتدور أحداث مسرحية «عروس وعريسة» في إطار كوميدي اجتماعي، يُسلِّط الضوء على الخلافات والمفارقات الزوجية.

والمسرحية من بطولة أحمد حلمي، ويشاركه غادة عادل، ولبلبة، وحمدي الميرغني، ومحمد شاهين.