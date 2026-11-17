كشفت مصادر في نادي العلا لـ«الرياضية» تفاصيل استبعاد موسى زكريا، لاعب فريق كرة السلة من مواليد 2013، عقب تداول قصته عبر منصات التواصل الاجتماعي، وما صاحبها من تفاعل وتساؤلات حول أسباب استبعاده من الفريق.

وأوضحت المصادر أن قرار استبعاد اللاعب جاء بناءً على تقييم الجهاز الفني لمستواه البدني والفني، إلى جانب كونه من فئة المواليد غير السعوديين، وما يرتبط بذلك من متطلبات وضوابط التسجيل والمشاركة.

وبيّنت المصادر ذاتها، أن اللاعب سبق استبعاده خلال الموسم الماضي للأسباب الفنية والبدنية ذاتها، بعد أن رأى الجهاز الفني أن مستواه لا يتوافق مع المتطلبات المطلوبة، ولم يُظهر التطور المأمول خلال الفترة الماضية.

وأضافت المصادر أن والدة اللاعب تواصلت مع إداريي الفريق مطلع الموسم الجاري، وشرحت الظروف الأسرية والنفسية التي يمر بها ابنها، مشيرة إلى أنه يتيم، وطلبت منحه فرصة جديدة لمواصلة التدريبات مع زملائه.

وأكدت أن القائمين على الفريق تجاوبوا مع طلب والدته من منطلق إنساني، ومراعاةً لظروف اللاعب النفسية، وحرصًا على منحه فرصة أخرى، على الرغم من الملاحظات الفنية السابقة، بعد إيضاح وضعه ومتطلبات تسجيله لوالدته، التي أبدت تفهمها لذلك ورغبتها في منحه فرصة للمحاولة.

وأشارت المصادر إلى أن تدريبات الفريق توقفت لفترة تجاوزت شهرًا ونصف الشهر، بسبب عدم توفر الوقت والملعب، قبل أن تُستأنف مجددًا بالتزامن مع استقطاب لاعبين جدد، ما دفع الجهاز الفني إلى إعادة تقييم مستويات اللاعبين واختيار العناصر الأكثر جاهزية فنيًا وبدنيًا، وكان موسى من بين اللاعبين الذين تقرر عدم استمرارهم.

وفيما يتعلق بإبلاغ اللاعب بالقرار، أوضحت المصادر أن إداريي الفريق تواصلوا مع والدته أولًا، مراعاةً لعمره وظروفه النفسية، وعرضوا استمرار اللاعب في التدريبات لمدة أسبوع إضافي، حتى تتمكن أسرته من تهيئته نفسيًا وإبلاغه بالقرار بصورة مناسبة، إلا أن والدته فضّلت إبلاغه بنفسها، وشكرت القائمين على الفريق على تعاونهم.

وأضافت أن اللاعب تواصل لاحقًا بنفسه مع أحد مسؤولي الفريق، الذي حرص على الحديث معه بأسلوب يراعي مشاعره، موضحًا له أن هناك ضوابط تتعلق بتسجيل اللاعبين السعوديين ولاعبي فئة المواليد، وأن جميع اللاعبين من الفئة ذاتها في مواليد 2013 و2014 شملهم الاستبعاد، مع التأكيد على إمكانية النظر في إعادته حال تغير الأنظمة المنظمة لذلك.

وشددت المصادر على أن إعادة موسى في بداية الموسم جاءت مراعاةً لظروفه الإنسانية والنفسية، ومن أجل منحه فرصة لممارسة اللعبة، دون أن يعني ذلك ضمان تسجيله رسميًا أو استمراره ضمن الفريق.

واختتمت المصادر توضيحها بالتأكيد على أن استبعاد اللاعب جاء وفق تقييمات الجهاز الفني والظروف التنظيمية للفريق، وليس بقصد الإساءة إليه أو التقليل من شأنه، مشيرةً إلى أن القائمين على الفريق حرصوا على مراعاة ظروفه طوال فترة وجوده، والتعامل مع قرار استبعاده بما يحفظ مشاعره.