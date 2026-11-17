تستأثر شباك منتخب أوزبكستان الأول لكرة القدم بنصف أهداف سلمان الفرج الدولية، ما يجعل من لاعب الوسط هدَّافًا تاريخيًا للمواجهات بين المنتخبين، التي يرتفع عددها إلى 13 الثلاثاء عبر مباراة تجريبية في الدوحة، عاصمة قطر.

وتألّق الفرج بشدّة أمام «الذئاب البيضاء»، ذهابًا وإيابًا خلال تصفيات كأس العالم 2022، مٌحرِزًا أربعة أهدافٍ في المباراتين.

وأدَّى اللاعب دورًا رئيسًا في الفوز السعودي 3-2 على أوزبكستان، في 14 نوفمبر 2019، ضمن الدور الثاني من تلك التصفيات.

فبعد تقدُّم أصحاب الأرض بهدفٍ، على ملعب باختاكور المركزي في عاصمتهم طشقند، ردَّ الفرج بهدفٍ مُدرِكًا التعادل 1-1. وفي الشوط الثاني، تقدَّم المضيف مُجدّدًا، وردَّ اللاعب ذاته بهدفٍ آخر، سبق بدقائق هدف الانتصار خارج الديار، الذي أحرزه الجناح سالم الدوسري.

ولُعِبَ لقاء العودة في 15 يونيو 2021، على «الأول بارك» في الرياض، وكسِبه «الصقور الخُضر» بثلاثة أهداف نظيفة، أحرز الفرج الأول والثاني منها، مُكرِّسًا تألّقه أمام «الذئاب البيضاء»، وأضاف علي الحسن، لاعب الوسط، الهدف الثالث.

ومُقابلَ 15 هدفًا استقبلها، أحرز المنتخب السعودي 27 هدفًا أمام أوزبكستان، تكفّل الفرج بأربعةٍ منها، تُنصِّبه هدافًا تاريخيًا للمواجهات بين المنتخبين، ويليه سامي الجابر ومحمد الشلهوب، نجما الكرة السعودية السابقان، بـ 3 أهدافٍ لكلٍ منهما.

وللفرجِ، الذي خاض مباراته الدولية السابقة في شهر مارس الماضي، ثمانيةُ أهدافٍ في مشواره الطويل مع «الأخضر»، الذي شكَّلته 71 مباراة، بدأت في 2012.

وسجَّل لاعب الوسط المخضرم هدفًا أمام كلٍ من منتخبات تيمور الشرقية، والجزائر، ومصر، ونيجيريا، فضلًا عن رباعيته في الشباك الأوزبكية.