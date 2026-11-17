انطلق المعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي للشابات تحت 20 عامًا في الأردن، الإثنين، استعدادًا للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا السادسة للشابات، التي تستضيفها مدينة العقبة خلال الفترة من 26 نوفمبر الجاري وحتى 4 ديسمبر المقبل.

وأوقعت القرعة أخضر الشابات في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي لبنان وفلسطين، حيث يستهل المنتخب مشواره بمواجهة لبنان يوم 28 نوفمبر، على أن يلتقي منتخب فلسطين يوم 30 نوفمبر، في المباراتين اللتين تجريان على ملعب العقبة بالأردن.

واستدعى الجهاز الفني للمنتخب 25 لاعبة للمشاركة في المعسكر والبطولة، وهن: حراسة المرمى: ديمة شيخ، رانسي الحجيلي، دانة البنعلي.

وفي الدفاع: ليان أمير، لارين بسيوني، أسيل أحمد، ديالا سروجي، مودة مغربي، أروى الرشيد، مايا الزهراني، جوان النصار. أما في الوسط: لولو عبدالله، صبا اليحيا، لمى ثامر، مرام اليحيا، كنزي علاء، ريماس أحمد، لانا الحديثي.

فيما تقود هجوم الأخضر اللاعبات: بسمة نواف، دانة الضحيان، لمار وائل، لينة عيد، هبة أوهاشي، زهراء طالب، زينب رضا.

من جانبها، قالت عالية الرشيد، مدير إدارة كرة القدم النسائية: «نؤمن بقدرات لاعبات أخضر الشابات وطموحهن، ونتطلع إلى أن تكون هذه المشاركة محطة مهمة في مسيرتهن الكروية، وفرصة لإظهار ما يمتلكن من إمكانات وروح تنافسية».

وأضافت: «نثق بأنهن قادرات على تقديم مستويات تعكس تطور كرة القدم النسائية السعودية، وتمثيل الوطن بكل فخر. كل التوفيق لمنتخبنا في مشواره بالبطولة”.