أكمل داني أولمو، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، الإثنين، جزءًا من الحصة التدريبية الجماعية مع زملائه الذين عادوا إلى الملاعب باستثناء المشاركين مع منتخباتهم الوطنية.

وبعد استراحة دامت خمسة أيام خلال فترة توقف المنافسات المحلية بسبب المباريات الدولية، شارك جميع لاعبي الفريق الأول المتاحين في التدريبات، بالإضافة إلى حارس المرمى ماكس بونفيل من برشلونة أتلتيك.

وأنهى أولمو، الذي لا يزال يتعافى من الإصابة، المرحلة الأولى من الحصة التدريبية مع زملائه، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا يوم 20 أكتوبر 2026، وأعلن برشلونة حينها غيابه لمدة شهر.

ويجهز المدرب الألماني فريق هانزي فليك استعداداته لمباراته المقبلة الأحد، أمام فياريال. وسينضم اللاعبون الدوليون تدريجيًا إلى التدريبات، حتى يوم الخميس.

وكان برشلونة أعلن الإثنين إصابة باو كوبارسي، قلب الدفاع، في عضلة الفخذ القابضة تسببت في خروجه بين شوطي مباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية الأحد، ما يثير الشكوك حول مشاركته أمام فياريال

ويتصدر برشلونة، بطل الموسمين الماضيين، جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بنهاية المرحلة العاشرة بفارق ثلاث نقاط وخمس عن ريال مدريد وأتلتيكو.