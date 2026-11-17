جدَّدت احتفاليةٌ داخل معسكر المنتخب المصري الأول لكرة القدم الجدلَ حول عدد أهداف النجم محمد صلاح الدولية وصدارته قائمة الهدافين التاريخيين لـ «الفراعنة».

وحسبما نشر الاتحاد المصري للعبة مساء الإثنين، احتفل المنتخب، الموجود في ليلونجوي عاصمة مالاوي، بتصدّر صلاح القائمة، والتقط اللاعبون وأعضاء الجهازين الفني والإداري صورًا مع النجم الكبير، الذي ظهر وأمامُه كعكةٌ، مهداة من أحد الفنادق العالمية، حملت صورته وعبارتي «الهداف التاريخي في مصر» و«70 هدفًا».

وبذلك، انفتح مٌجدّدًا باب الجدل والتضارب حول عدد أهداف «المو» الدولية. وعندما أحرز اللاعب هدفين ضد مالاوي، الجمعة في القاهرة، احتفى باقتناصِه لقب أكثر من أحرز أهدافًا في تاريخ منتخب مصر، بعدما تجاوز أهداف حسام حسن الـ 69.

ونوَّه اتحاد اللعبة بهذا المنجز الفرديّ، وانتشرت صورة لقائد المنتخب وهو يمسك بورقة، داخل غرفة الملابس، كُتِب عليها عدد أهدافه.

في المقابل، أشارت تقارير إعلامية إلى إحرازه 68 هدفًا دوليًا فقط، وعدم احتساب هدفين له استقبلتهما شباك منتخب إسواتيني، قبل 13 عامًا، في مباراة تجريبية لم يعتدّ الاتحاد الدولي «فيفا» بها، نتيجة إجراء الأمريكي بوب برادلي، مدرب «الفراعنة» آنذاك، أكثر من ستة تبديلات، بالمخالفة لنصٍّ في قانون اللعبة، عُدِّل الموسم الجاري.

وفي تقريرٍ إعلاميّ له عن الفوز 5-0 على مالاوي، ذكر الاتحاد المصري، السبت، أن هدفي نجم فريق طرابزون سبور التركي في المباراة، المنتمية إلى تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، رفعا رصيده إلى 68 هدفًا.

وعدَّل موقع الاتحاد الدولي، في اليوم ذاته، محتوى تقريرٍ سابقٍ له عن اللاعب وأهدافه، مُنوِّهًا بعد التغيير إلى إحرازه 66 هدفًا، بدلًا من 68، قبل مباراته الأخيرة.

وبناءً على هذا الإحصاء، استعاد حسام حسن، مدرب «الفراعنة» المُقال أخيرًا، صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمنتخب بلاده، وبقِيَ صلاح وصيفًا له.

لكن الاتحاد المصري نشر، عبر حساباته الإعلامية الإثنين، صورًا لاحتفاليةٍ داخل معسكر المنتخب بوصول صلاح إلى هدفه الدولي الـ 70 وتصدّره القائمة. وكتب على صفحته في منصة «فيسبوك»: «الكابيتانو.. احتفالية خاصة من منتخبنا بإنجاز الملك محمد صلاح».

وظهر نجم ليفربول الإنجليزي السابق في الصور ممسكًا بكعكةٍ طُبِعَ عليها الرقمُ المثير للجدل وصورةٌ له تحت عبارة «الهداف التاريخي في مصر» التي كُتِبَت باللغة الإنجليزية.

ويواجه المنتخب المصري، تحت قيادة علي ماهر مدرِّبه الجديد ولاعبه السابق، مالاوي مُجدَّدًا، عصر الثلاثاء في ليلونجوي، ضمن رابع جولات التصفيات الإفريقية.