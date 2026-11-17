حقق المنتخب الألماني الأول لكرة القدم انتصارًا عريضًا على ضيفه الهولندي بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين، الإثنين، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من ثاني مجموعات المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وأنهى الألمان الشوط الأول متقدمين بهدف، قبل أن يضيفوا أربعة أهداف أخرى خلال الشوط الثاني، ليحسموا اللقاء بخماسية نظيفة، ويختموا مشوارهم في دور المجموعات بانتصار كبير.

وجاءت أهداف ألمانيا عن طريق ديري شيرهانت «41»، فلوريان فيرتز «60 و71»، نيكو شلوتربيك «65»، وبرايان جرودا «77».

وشهدت المباراة مشاركة الهولندي تيجاني رايندرز، لاعب وسط القادسية، أساسيًا، قبل استبداله في الدقيقة 78، بزميله تيون كوبمينيرز.

كما شارك مواطنه كريسينسيو سامرفيل، جناح الهلال، أساسيًا، وأكمل المباراة حتى صافرة النهاية، دون استبدال.

وبعد نهاية الجولة، تساوت منتخبات ألمانيا وهولندا واليونان برصيد 11 نقطة لكل منها، واحتل «المانشافت» الصدارة، متقدمًا على «الطواحين» ليحجز المنتخبان بطاقتي التأهل إلى ربع النهائي، فيما جاء أبناء الإغريق في المركز الثالث، وتذيلت صربيا الترتيب دون نقاط.

وحسم فارق الأهداف تأهل ألمانيا وهولندا إلى ربع النهائي، مقابل توقف مشوار اليونان عند المركز الثالث.